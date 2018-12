Il Basket Castelfiorentino espugna la Freccia Azzurra 57-69

Prosegue a vele spiegate la striscia positiva del Basket Castelfiorentino che nella sesta giornata del campionato di Prima Divisione espugna il parquet della Freccia Azzurra per 57-69 e si mantiene così in seconda posizione dietro la capolista Laurenziana.

Gara in bilico per le prime due frazioni con le squadre che proseguono punto a punto pur con i gialloblu che provano subito a prendere qualche lunghezza di vantaggio (15-20 al 10′) per poi andare negli spogliatoi sul +3 (25-28). Al rientro in campo, guidati da un Morandini che ne segna 26, i ragazzi di Miranceli affondano il break decisivo: un parziale di 11-28 nella terza frazione incanala infatti la sfida verso il suo epilogo e al 30′ il tabellone segna 36-56. Così nell’ultimo quarto i gialloblu devono soltanto amministrare e i tentativi di rientrare fiorentini si fermano sul -12.

FRECCIA AZZURRA – BASKET CASTELFIORENTINO 57-69

Parziali: 15-20, 25-28 (10-8 ), 36-56 (11-28), 57-69 (21-13)

Tabellino: Morandini 26, Bianchi 11, Fioravanti 1, Calvani 4, Garosi 6, Firenzani 3, Frangioni 7, Chesi 5, Donati 5, Chiti 1, Gandolfo, Ulivieri. All. Miranceli.

Fonte: ABC Castelfiorentino

