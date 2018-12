Basket Castelfiorentino, sconfitta con la capolista Synergy

Non riesce l’impresa alle ragazze del Basket Castelfiorentino che nella settima giornata del campionato di Promozione devono arrendersi alla capolista Synergy Basket per 62-35.

Squadra fuori categoria quella locale, non solo dal punto di vista tecnico ma anche fisico, che di fatto ha sempre avuto saldo in mano il controllo del match, con la formazione castellana che, dal canto suo, ha cercato di restare in scia pur arrivando al match dopo una settimana difficile costellata da infortuni e defezioni.

Le ragazze di Volterrani reggono l’urto nel primo quarto (12-7 al 10′), ma già dalla seconda fraizone sono costrette ad inseguire e le padrone di casa vanno al riposo lungo sul 31-14. Al rientro la musica non cambia ed anzi Synergy spinge il piede sull’acceleratore dando la sterzata decisiva al match (51-26 al 30′), dovendo così soltanto amministrare nell’ultima frazione.

SYNERGY BASKET – BASKET CASTELFIORENTINO 62-35

Parziali: 12-7; 31-14 (19-7); 51-26 (20-12); 62-35 (11-9)

Tabellino: Banchelli 9, Lari 4, Lucchesi 3, Baldinotti 5, Andries 5, Tortorelli 8, Fiorentino 1, Barberi, Ferradini, Ulivieri, De Felice, Bongini. All. Volterrani. Ass. Iserani.



Fonte: ABC - Ufficio stampa

