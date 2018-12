Biblioteca, municipio e Fabbrica dei Saperi: nuovi orari a Scandicci

Ai fini del risparmio dei costi gestionali ed energetici, il Palazzo Comunale e la Fabbrica dei Saperi di Scandicci lunedì 24 dicembre 2018 saranno chiusi per tutta la giornata, mentre lunedì 31 dicembre le chiusure sono fissate alle 14. Gli orari per le due giornate sono stati disposti in considerazione del fatto che entrambe le date sono comprese tra due giorni festivi, e che pertanto sarebbe prevista una considerevole diminuzione di utenti oltre ad una riduzione del personale. Sono in ogni caso garantite in entrambe le giornate le reperibilità per i servizi di Protezione Civile, di Pronto intervento della Polizia Municipale e dello Stato Civile.

La Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) sarà chiusa al pubblico nelle giornate del 24 e del 31 dicembre prossimi, in considerazione del fatto che sono due date prefestive in cui è previsto un minore afflusso di utenti, e che trattandosi di due lunedì la struttura sarebbe aperta solo negli orari pomeridiani. In occasione delle vacanze scolastiche tuttavia la Biblioteca incrementa i servizi con l'organizzazione di laboratori natalizi per i più piccoli: per questa ragione la sezione Ragazzi effettuerà aperture straordinarie di mattina (con orario 9,30-12,30) nei giorni giovedì 27 e venerdì 28 dicembre 2018 e mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 gennaio 2019.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci