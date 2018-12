Laboratori, merende e molto altro lungo il "Cammino di Babbo Natale"

Nelle vie dello shopping di Casalguidi, Cantagrillo e Ponte Stella il Natale diventa un gioco per tutti i bambini!

Domenica 16 Dicembre dalle ore 15.00 si potrà partecipare gratuitamente al “Cammino di Babbo Natale”, un’iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Casalguidi, Cantagrillo e Ponte Stella e con il patrocinio del Comune di Serravalle Pistoiese, il contributo della Camera di Commercio di Pistoia e il sostegno di Confesercenti Pistoia.

Dalle ore 15.00 basterà andare in un negozio che partecipa all’iniziativa per ricevere la credenziale che ogni bambino potrà personalizzare come un vero pellegrino e iniziare così il Cammino di Babbo Natale, seguendo le varie tappe del percorso nei negozi del paese.

Partecipando alle attività, ai laboratori e alle merende che propongono le attività commerciali si potrà ricevere il bollino con un personaggio natalizio e attaccarlo sulla credenziale.

Una volta completata la credenziale con tutti i bollini si potrà ricevere in regalo un pratico zainetto da usare in tutte le occasioni.

Dalle ore 15.30 nelle vie di Casalguidi lungo il cammino di Babbo Natale la Large Street Band, composta da 10 musicisti che contribuiranno a creare l’atmosfera natalizia con le loro musiche travolgenti.

