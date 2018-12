I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti in via da Morrona nel parcheggio sottostante il cavalca-ferrovia 'La passerella' per l’incendio di camper. Per cause in corso di accertamento alle 21 di oggi, lunedì 10 dicembre, un camper si è incendiato andando completamente distrutto e ha interessato altri tre veicoli vicini. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Tra le cause non si esclude l’azione dolosa.

