Cattedrale romanica a Massa Marittima, Lega: "Fatti concreti non ne vediamo"

“Avevamo chiesto-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-che la Giunta toscana s’impegnasse a rendere possibile il recupero dell’importante cattedrale romanica che è stata rinvenuta nella zona del podere del Miserone, nei pressi di Massa Marittima.”

“Ebbene-prosegue il Consigliere-ad una nostra apposita mozione, poi approvata, l’organo regionale ci risponde, testualmente, di contatti con il predetto comune grossetano e la Soprintendenza per valutare la possibilità di attivare un tavolo di confronto in merito.” “In parole povere, a nostro avviso-precisa Casucci-si manifesta solamente un’intenzione, ma di fatti concreti all’orizzonte ne vediamo ben pochi.”

“Magari-sottolinea l’esponente leghista-le idee sono anche buone, ma poi bisogna mettere in pratica, possibilmente non in tempi indefiniti, quanto ipotizzato per riportare all’antico splendore la cattedrale.” “Insomma-conclude Marco Casucci-non rinvenendo nella risposta motivi di particolare ottimismo sul tema, siamo pronti a rivolgerci al competente Ministero per capire se vi siano effettivamente risorse disponibili, alfine di riprendere gli scavi, riportando così alla luce un vero e proprio gioiello dell’architettura romanica.”

Fonte: Lega Ufficio stampa

