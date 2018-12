Efficientamento energetico, Nardini (PD): "Bandi forte incentivo alla riqualificazione"

"I finanziamenti regionali POR FESR 2014-2020 per l'efficientamento energetico raggiungono quota 10,4 milioni. Si tratta di un fortissimo incentivo alla riqualificazione e ad un sempre minore impatto ambientale delle esigenze energetiche dei nostri edifici, oltre che di una prospettiva di risparmio economico. Nella nostra provincia verranno beneficiati da questi fondi istituti scolastici nei comuni di Volterra, Cascina, Santa Croce sull'Arno e Calcinaia e altri, probabilmente, verranno coinvolti nel successivo scorrimento della graduatoria. Verrà inoltre interessato da questo finanziamento l'ospedale pisano di Cisanello. Dobbiamo continuare a sostenere i comuni e le aziende sanitarie nella strada verso un'economia con ridotte emissioni di carbonio. Grazie a questi finanziamenti verranno realizzati isolamenti termici, nuovi infissi e serramenti, nuove caldaie a condensazione e pompe di calore ad alta efficienza, impianti a pompa di calore o a collettore solare per l'acqua calda e sistemi intelligenti per l'automazione dell'illuminazione e della climatizzazione. Avanti per una Toscana sempre più attenta all'ambiente e a proteggere il futuro"