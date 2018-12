Fatture per operazioni inesistenti, anche una ditta in Toscana scoperta dalle Fiamme Gialle

C'è anche una società facente capo a titolari irreperibili in Toscana, in provincia di Firenze, tra quelle che emettevano false documentazioni per neutralizzare gli utili. Si fatturavano operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di oltre un milione di Euro e Iva per 250mila euro. La Guardia di Finanza di Cesenatico ha scoperto le operazioni commesse da due ditte con sede a San Mauro Pascoli gestite da due coniugi operanti nel settore delle confezioni di pelletteria, che sono stati denunciati dalle fiamme gialle. Le due imprese acquisivano lavori di confezione di pelletteria per rilevanti importi a prezzi concorrenziali sul mercato, sfruttando il fatto che le stesse non versavano le imposte in quanto annotavano in contabilità fatture per operazioni inesistenti ricevute da altre imprese inesistenti.

