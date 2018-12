A fuoco un tetto ventilato in una casa a Prato

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti intorno alle ore 19:10 di oggi, lunedì 10 dicembre, a Prato in via Tobbianese per l'incendio di un tetto ventilato di un'abitazione su due piani. Le fiamme si sono sviluppate molto rapidamente a causa della presenza di materiale isolante combustibile. La squadra dei pompieri, supportata da autoscala e autobotte, è riuscita a contenere i danni. Incolumi gli occupanti dell’edificio. L’evento ha interessato una superficie di circa 15 mq della copertura. Le cause del rogo sono in via di accertamento. L’area è stata messa in sicurezza.

