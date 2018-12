Il Gialloblu Castelfiorentino si arrende a Sesto per 58-47

Non basta un buonissimo Gialloblu Castelfiorentino per espugnare il parquet di una delle big. Nella dodicesima giornata del campionato di serie D i ragazzi di Francesco Ferazzi si arrendono a Sesto Fiorentino per 58-47 e sono nuovamente costretti a rinviare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.

Stavolta però la truppa castellana ha mostrato buone cose e indubbi progressi riuscendo a giocarsi il match contro una squadra che ha fatto dell’esperienza la sua arma in più, proprio quell’esperienza che manca al giovanissimo gruppo di Ferazzi.

Ottimo approccio quello del Gialloblu tanto che la prima frazione scorre via sul filo dell’equilibrio e al 10′ il tabellone segna 17-13. Nel secondo quarto i fiorentini riescono a prendere qualche lunghezza di vantaggio e al riposo lungo Sesto conduce a +10 (32-22). Dieci punti che di fatto la squadra di casa riesce ad amministrare nella ripresa, anche se la formazione castellana ha il merito di non mollare e restare in scia (49-37 al 30′). Nell’ultimo quarto, però, la Sestese controlla e nonostante una buona prestazione non riesce lo sgambetto ai gialloblu.

BASKET SESTESE – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 58-47

Parziali: 17-13; 32-22 (15-9); 49-37 (17-15); 58-47 (9-10)

Tabellino: Mugnaini 2, Lazzeri, Buti 7, Cicilano 5, Sollazzi 4, Lime, Chiarugi, Cavini 10, Turini 10, Dragoni 7, Pratelli, Talluri 2, Ciampolini. All. Ferazzi. Ass. Corbinelli.

Fonte: ABC Castelfiorentino

Tutte le notizie di Basket