Incendio in una casa a Ponte di Serravalle, due intossicati

I vigili del fuoco di Pistoia e di Montecatini sono intervenuti intorno alle ore 18:45 di oggi, lunedì 10 dicembre, a Ponte di Serravalle (Serravalle Pistoiese) per un incendio in una casa. All'arrivo dei pompieri, le fiamme avevano già interessato parte dell'abitazione e minacciavano di propagarsi agli stabili vicini. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a portare in zona sicura i due inquilini, che poi sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118. Per i due è stato necessario il trasporto al nosocomio di Pistoia. Le operazioni di bonifica sono andate avanti fino a tarda sera.

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese