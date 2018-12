Istituto Russell-Newton, visita al Museo Verniani Bags a Badia a Settimo

Domani 11 dicembre due classi IV del Sistema Moda dell’Istituto Russell-Newton di Scandicci visiteranno il Museo Verniani Bags a Badia a Settimo.

Il Museo racchiude 45 anni di storia della maison attraverso le creazioni nate dall’abilità artigianale e creativa di Fabrizio Verniani, realizzazioni che sono apprezzate dalle dive di Hollywood e dalle signore della high society internazionale. Una raccolta di circa mille borsette da sera esposte con meticolosa precisione alternate ad opere del pittore Davide Vinattieri, in arte Vidà.

Le borsette prodotte in tanti anni di attività da Verniani rappresentano una realtà “Made in Italy” di successo e un importante modello di riferimento per gli studenti che hanno scelto di inserirsi in un settore dinamico e trainante come quello della moda, caratterizzato da creatività e abilità tecnica che offre la possibilità di lavorare in un contesto internazionale.

La visita che è parte integrante dell’attività didattica è stata organizzata in collaborazione con Rotary Club Scandicci.

Fonte: Ufficio stampa

