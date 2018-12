Maltempo a Carrara, ecco come fare a richiedere il sostegno economico

Scadranno giovedì 13 dicembre alle ore 12.30 i termini per la consegna dei moduli necessari a richiedere il sostegno economico messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i cittadini e le attività che hanno subito danni a seguito del maltempo dello scorso 29 ottobre.

I moduli possono essere scaricati dal sito web del Comune di Carrara, all’indirizzo www.comune.carrara.ms.it e ritirati in forma cartacea presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terra del Comune, in piazza Due Giugno.

Le domande dovranno essere riconsegnate compilate in tutte le loro parti entro e non oltre le ore 12.30 del prossimo 13 dicembre a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Carrara, per posta certificata (Posta Elettronica Certificata: comune.carrara@postecert.it o per raccomandata (Comune di Carrara - piazza 2 giugno, 1 - 54033 Carrara, in questo ultimo caso non farà fede la data di invio ma quella di recapito ).

Le domande pervenute dopo la scadenza non potranno essere presi in considerazione in nessun caso.

Tutte le informazioni sono indicate nelle istruzioni allegate alle domande ed emanate nel testo del dipartimento di Protezione Civile che è a disposizione presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico e pubblicato sul sito web del Comune di Carrara. Per ulteriori indicazioni, i privati cittadini si potranno rivolgere agli uffici della Protezione Civile (telefono 0585-641414), i titolari di attività al settore Attività Produttive (telefono 0585-641445). Per agevolare la corretta compilazione dei moduli questi uffici resteranno aperti al pubblico in via straordinaria secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00.

L’entità del sostegno per i privati cittadini ammonta fino a un massimo di 5mila euro, mentre per le attività produttive arriva fino a 20mila euro.

Il contributo sarà erogato solo previa effettiva presentazione delle attestazioni di spesa che potrà essere consegnata in una seconda fase.

All’articolo 6, inoltre, il decreto riconosce la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui ai soggetti titolari di mutui relativi a edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

Sono esclusi dal riconoscimento del sostegno economico i danni relativi ai beni mobili registrati (autovetture). Non potranno essere accolte richieste relative a fabbricati realizzati in tutto o in parte in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie nonché le aree esterne al fabbricato e alle sue pertinenze. Né potranno essere accolte le istanze per attività economiche, produttive, agricole o zootecniche condotte in assenza delle autorizzazioni, visti e permessi previsti dalle norme vigenti.

Nel caso in cui il danneggiato abbia beneficiato di indennizzi assicurativi, il contributo sarà corrisposto per la parte eccedente la copertura assicurativa.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio stampa

