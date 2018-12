Maltempo in Valdarno e Valdisieve, come fare per il sostegno economico

L’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve informa che la Regione Toscana in data 4/12/2018ha avviato la ricognizione dei fabbisogni per i ripristini del patrimonio privato e delle attività produttive, ai sensi del OCDPC N. 558 del 15-11-2018 recante: “ Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.

E’ stata così avviata la ricognizione delle segnalazioni di danni da parte della cittadinanza/imprese colpite dagli eventi meteorologici in oggetto, nei comuni di cui alladelibera DGR n. 1268/2018, per procedere alla stima delle risorse necessarie alle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale previste dall’Ordinanza del Capo Dipartimento n. 558 del 15 novembre scorso.

La Regione Toscana ha comunicato che il termine per la presentazione delle segnalazioni da parte di cittadini/imprese è il 14/12/2018.

Si ricorda che per il territorio dell’Unione di Comuni i comuni colpiti dalle calamità in oggetto risultano essere i soli Comuni di Rufina, Pontassieve, Reggello e Pelago.

Per quanto sopra i privati cittadini o operatori economici, che hanno subito danni durante gli eventi meteorologici del 28-30 Ottobre 2018nei comuni di Rufina, Pontassieve, Reggello e Pelago, possono presentare istanza utilizzando le seguenti schede:

- 1) Modello B nel caso di privati (art. 25 comma 2 let. c Dl.lgs 1/2018) disponibile sul sito web dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

- 2) Modello C nel caso di attività economiche o produttive (art. 25 comma 2 let. c Dl.lgs 1/2018) disponibile sul sito web dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Le schede di segnalazione, debitamente compilate e sottoscritte, di cui sopra dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 14 Dicembre 201 all'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, presso l'Ufficio Protocollo in via XXV Aprile 10, 50068 Rufina (FI) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it (fa fede la data e ora di protocollo di ricezione della scheda).

Per informazioni è possibile contattare: Ufficio Associato di Protezione Civile -Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve via Duca della Vittoria 108-Rufina (FI) 50068. www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it Tel.055/8399608, email protezionecivile@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it.

