Mercato a Novoli, Banca Cambiano attiva uno sportello ATM intelligente

E' stato attivato da Banca Cambiano uno sportello ATM intelligente presso la MERCAFIR, storico mercato ortofrutticolo di Firenze (Novoli). Una novità che evidenzia la volontà di Banca Cambiano di essere concretamente al fianco delle realtà imprenditoriali del territorio, confermandosi ancora una volta Banca attenta alle esigenze della propria clientela.

Un ATM intelligente di nuova generazione, rapido ed efficiente, che permette di versare contanti e assegni, consultare le informazioni utili sul proprio conto, fare ricariche telefoniche ed altre operazioni.

Attivato ATM intelligente di Banca Cambiano 1884 Spa

Operazioni per la quali viene fornita, per contanti e assegni, una ricevuta in automatico per la certezza del versato. Al nuovo sportello si può accedere da due ingressi, sia dall'interno del mercato, per maggiore sicurezza degli operatori del mercato, sia da piazza Artom, per fornire il servizio anche ad utenti esterni al mercato.

Per la massima privacy e sicurezza l'accesso è consentito esclusivamente a una persona per volta.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze