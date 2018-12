Open day in tutte le scuole di Scandicci

Come tutti gli anni i tre Istituti comprensivi di Scandicci organizzano giornate di apertura nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, nello stesso periodo degli open day nelle scuole superiori nel territorio e nelle scuole paritarie, in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 2019/2020. I primi appuntamenti sono in programma a partire da martedì 11 dicembre 2018. I calendari degli open day: scuole dei tre Istituti comprensivi; istituto superiore Russell Newton; istituto superiore Sassetti Peruzzi; scuole paritarie.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

