Paura a Montemagno, appartamento in fiamme per via di una stufa a legna

Tanta paura a Montemagno (Calci) per un incendio, l'incubo delle fiamme è tornato a poche settimane dal triste rogo del Monte Serra. L’incendio è scaturito poco dopo le 13 di oggi, lunedì 10 dicembre, in via di Fontana Diana nella mansarda di un appartamento da una stufa a legna e si è propagato al materiale combustibile adiacente interessando la struttura lignea del tetto, che è andato parzialmente distrutto.

Sul posto i vigili del fuoco di Pisa, Cascina e Castelfranco di Sotto. Per raggiungere l’abitazione è stato necessario l’utilizzo di mezzi piccoli per difficoltà legate alla strada di accesso di piccole dimensioni e questa ha reso l’intervento più complesso. Al momento le squadre stanno effettuando operazioni di smassamento e bonifica.

Gli occupanti, una famiglia di due persone, hanno trovato sistemazione temporanea in un altro appartamento sempre in zona Calci. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti. A

