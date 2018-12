PD, l'endorsement di Barnini: "Maurizio Martina è la persona giusta"

Maurizio Martina è la persona giusta per il Partito Democratico. Le parole sono di Brenda Barnini, sindaco di Empoli che di recente ha lanciato la sua candidatura per le elezioni del 2019. Di certo non è un periodo facile per il PD ma il sostegno da parte di Barnini rimane un punto fermo e indiscutibile, a quanto emerge da un suo post su Facebook. Il sindaco empolese ha dettato la linea e ha detto che "c'è bisogno di qualcuno che con umiltà, generosità e responsabilità provi a trasformare il PD da soggetto autoreferenziale a collettore di pensieri ed energie che oggi sono sparsi nei movimenti e nella società".

Quel qualcuno, secondo Barnini, è proprio Martina: "Credo che tra coloro che si sono candidati ad oggi alla Segreteria nazionale del partito Maurizio Martina sia quello che meglio possa interpretare questo ruolo. Abbiamo bisogno di un 'sarto' di relazioni e di territori, di uno che si metta sulle spalle questa responsabilità senza cercare protagonismi individuali ma valorizzando un progetto collettivo".

Il sindaco Barnini ha poi concluso: "C'è bisogno di un lavoro di squadra che prenda il meglio di ciò che nei territori abbiamo continuato a coltivare in questi anni che dimostri che i democratici in giro per l'Italia sono già una cosa diversa da quella macchietta che ancora oggi si sente raccontare. Non so se sarà possibile ma so che le caratteristiche personali, umane e politiche di Maurizio sono in questo momento le più adeguate per provarci.

