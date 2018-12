Perde il fucile mentre caccia, una denuncia a Terranuova Bracciolini

È stato denunciato dai carabinieri un italiano, pensionato, con la passione per la caccia per un fatto curioso a Terranuova Bracciolini. L'uomo era in possesso di un’arma regolarmente registrata e detenuta nonché di un altrettanto regolare porto d’armi che gli consentiva di farne appunto un uso venatorio, ma durante una battuta di caccia è incappato in un inconveniente. Ha detto ai carabinieri di aver perso il fucile e di non essere riuscito più a trovarlo. Una volta appresi i fatti i militari si sono visti costretti a denunciare l’anziano cacciatore per l’omessa custodia dell’arma di cui era legittimamente in possesso.

