Tutto pronto per il 'BiblioNatale': letture e laboratori nelle biblioteche

Sarà un Natale ricco di appuntamenti per la Biblioteca Civica e la Biblioteca dei Ragazzi di Vinci. Tante, infatti, le iniziative pensate per bambini e famiglie.

Ecco il programma:

- Mercoledì 12 dicembre, (ore 17.00-18.00) - Biblioteca dei Ragazzi di Sovigliana

Un Natale stregato. Rivolto a bambini dai 4 agli 8 anni

Un’ora del racconto per rendere incantata l’attesa della festa più amata dell’anno! Vi aspettano tante storie per conoscere i segreti di Babbo Natale e scoprire quali regali possono desiderare una strega e il suo gatto nero!

- Sabato 15 dicembre, (ore 10.30-12.00) - Biblioteca Civica di Vinci

Giocattoli e anelli incantati. Rivolto a bambini dai 7 ai 10 anni

Un incontro per scoprire la magia del Natale attraverso stravaganti e divertenti storie! I bambini incontreranno giocattoli dai poteri straordinari e anelli magici capaci di trasformare gli oggetti in cacca! Al termine un divertente laboratorio creativo.

- Mercoledì 19 dicembre, (ore 17.00-18.30) - Biblioteca dei Ragazzi di Sovigliana

Storie per sognare. Rivolto a bambini dai 4 agli 8 anni

Natale è il periodo dell’anno in cui grandi e piccini si lasciano trasportare dalla fantasia, e anche Babbo Natale può esistere, se solo lo vogliamo. Un pomeriggio per ascoltare storie intramontabili capaci di far sognare tutta la famiglia. Laboratorio creativo.

- Sabato 22 dicembre, (ore 10.30-12.00) - Biblioteca Civica di Vinci

Buon Natale! Rivolto a bambini dai 4 agli 8 anni

Pagine sorprendenti ci condurranno alla scoperta della vita di Babbo Natale in compagnia di tante letture per scoprire più da vicino i segreti di Babbo Natale!

Ingresso libero

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

