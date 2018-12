'Il rovescio dei diritti' a Campi Bisenzio, il programma

Il prossimo 15 dicembre a Campi Bisenzio dalle ore 9,30 nella Sala Consiliare dedicata a Sandro Pertini, Comune di Campi Bisenzio insieme ad Anpi Sez. Lanciotto Ballerini, CittàVisibili, Radio Revolucion, la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio e l’Associazione N. Stenone è stato organizzato il primo Forum “Il rovescio dei diritti” incentrato sulla percezione rovesciata dei diritti che sia sui social sia sull’immaginario collettivo delle comunità si sta sostituendo alla realtà oggettiva.

Una iniziativa che riteniamo opportuna, ancor più in questi giorni subito dopo le recenti analisi del Dossier Immigrazione 2018 e l’entrata in vigore del Decreto Legge del 4 ottobre 2018 n. 113.

Noi riteniamo che non vi sia un’invasione nelle nostre città né tantomeno a Campi Bisenzio, che ha saputo accogliere e che adesso non deve farsi travolgere dalle strumentalizzazioni del populismo e dal crescente e preoccupante disagio che i cittadini della nostra comunità attraverso i social e la quotidianità, lamentano solo per aver dato accoglienza ad un gruppo di persone perseguitate e con regolare permesso rilasciato dal Ministero degli Interni. Anche l’Italia che contrariamente alla credenza che vorrebbe il Paese assediato e invaso dagli stranieri, ha accolto 5milioni di migranti, molti meno della Germania 9,2 milioni, dell’Inghilterra che al contrario è metà della nostra emigrazione 6,1 milioni. Sono solo 354,00 i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e rappresentano lo 0,6% del nostro Paese. Riteniamo quindi opportuno fare chiarezza, alleggerire la problematicità, con il contributo di relatori autorevoli, partendo da Riace e Vicofaro al Decreto Salvini e da come tutelare i rifugiati si possa diventare “esule” in Italia.

PROGRAMMA

Ore 9.30 SALUTI ISTITUZIONALI

Ore 10.00 ILLUSTRAZIONE DEL DECRETO SALVINI

intervengono: Avvocato Daniela

EFFETTI IMMEDIATI NELLA QUOTIDIANIETA'

Roberto Menichetti, Responsabile sportelli immigrazione Arci Firenze

IRREGOLARITA' ED EFFETTI SUL MONDO DEL LAVORO

Andrea Cagioni, C.A.T. Cooperativa Sociale Onlus Firenze

Ore 11.30 ACCOGLIENZA A CAMPI BISENZIO.

I CAMBIAMENTI IN ATTO E PROSPETTIVE FUTURE.

DIRITTO ALLA SALUTE DEI MIGRANTI

Luigi Ricci assessore al Nuovo Welfare di Comunità

Alessandro Bussetti - immigrazione e cure primarie

Piergiorgio Rogasi - malattie infettive ed immigrazione: facciamo chiarezza

Marco Alesini - accesso dei migranti alle cure: reale urgenza o programmazione?

Ore 13,00 pausa pranzo

Ore 14.30 PROGETTO MEDITERRANEA SAVING HUMANS

- Lorenzo Ballini - Dirigente Arci Promozione e sviluppo delle politiche e delle iniziative su immigrazione, integrazione, antirazzismo, antifascismo

Interventi del pubblico.

Ore 15,30 I CASI RIACE E VICOFARO

Andrea Paolieri conduttore di Revoluciòn incontra:

Massimo Biancalani, Resp. CAS Vicofaro (Pistoia)

Giovanni Maiolo, Resp. Nazionale della ReCoSol

(Rete Comuni Solidali)

In collegamento skype il Sindaco di Riace Domenico Lucano

Ore 16,30 CONCLUSIONI

EMILIANO FOSSI, SINDACO DI CAMPI BISENZIO

LUIGI REMASCHI, DIRIGENTE ANPI ED ESPERTO ANPAS (Pubbliche Assistenze), POLITICHE PER L'ACCOGLIENZA,

ANTONIO VERMIGLI, RETE RADIE' RESCH

Fonte: Ufficio stampa

