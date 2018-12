Saranno rimossi 10 cipressi in via Piana a Lucca

A seguito di una segnalazione pervenuta da parte di un cittadino residente della zona, nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha effettuato una verifica su dieci cipressi collocati in via Piana, tra la frazione di Sant'Alessio e quella di San Martino in Vignale.

Come documentato dalla relazione redatta dall'agronomo incaricato, Piergiorgio Tambellini, le dieci piante sono risultate secche, in parte coperte da edera e pericolose, sia per quanti transitano sulla via comunale, sia per i fruitori dei terreni agricoli privati adiacenti alla strada.

Per questo motivo domani (martedì 11 dicembre) inizieranno le operazioni di rimozione di questi alberi e, per consentire lo svolgimento dell'intervento in piena sicurezza, la via Piana sarà chiusa al traffico, nel tratto interessato dai lavori, sia domani che mercoledì 12 dicembre, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

