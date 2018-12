Scuole e ospedali più green, Scaramelli e Bezzini (Pd): "Dalla Regione 2,5 milioni"

Oltre 2milioni e mezzo di euro per i progetti di efficientamento energetico di scuole e ospedali in provincia di Siena. E’ stata approvata pochi giorni fa la graduatoria del bando dedicata a progetti ‘green’ di edifici pubblici finanziati nell’ambito delle azioni previste dalla programmazione dei fondi comunitari POR FESR 2014-20120. Fra i progetti che riceveranno il contributo regionale ce ne sono 6 che riguardano la provincia di Siena per un totale di 2milioni 559mila euro. Nel dettaglio, a beneficiare delle risorse 'green' della Regione Toscana verso le Terre di Siena sono il Comune di Trequanda, per la Scuola di Petroio (54.437 euro), le Scotte di Siena per la realizzazione del cogeneratore (972.703 euro), il Comune di Radicofani per la Scuola materna (36.337 euro), il Comune di Sinalunga per la Scuola di Via Vasari (780.000 euro) e l'Azienda Usl Toscana Sudest per il cogeneratore alto rendimento (714.976 euro).

“Il bando per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici –spiegano i consiglieri del Pd in Regione Bezzini e Scaramelli- è teso a sostenere interventi per aumentare l'efficienza energetica degli immobili di Enti Locali, Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere. La strada imboccata è quella giusta: bisogna continuare ad aiutare Comuni ed aziende sanitarie a rendere più sicure e sostenibili le strutture accompagnando la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori. Gli interventi finanziati dal bando – specificano Bezzini e Scaramelli- riguardano infatti investimenti per l'isolamento termico di strutture orizzontali e verticali, la sostituzione di serramenti e infissi, la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione o impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza, la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, i sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna, sistemi di climatizzazione passiva, impianti di cogenerazione ad alto rendimento”.

Fonte: Gruppo PD Toscana Consiglio Regionale

