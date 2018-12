Domani, martedì 11 dicembre alle ore 12 alle Piagge, saranno presentati il cippo commemorativo e le tre magnolie piantate in ricordo di Irene Focardi, vittima di femminicidio. L’appuntamento è presso l’area verde lungo il Canale Goricina - via Lazio - Le Piagge (in prossimità fermata Ataf linea 56 "Lazio Marche"). Saranno presenti l’assessore all’ambiente Alessia Bettini e l’assessore alle pari opportunità Sara Funaro.

Fonte: Comune di Firenze

