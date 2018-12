Visita guidata con colazione al Museo degli Innocenti: il ricavato alla Fondazione Il Cuore si scioglie

Nasce una nuova collaborazione per sostenere l’infanzia in difficoltà. È quella fra la Fondazione Il Cuore si scioglie e l’Istituto degli Innocenti di Firenze. Ad annunciarla oggi al Museo degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata, Giovanni Palumbo, direttore generale dell’Istituto degli Innocenti e Irene Mangani, vicepresidente della Fon- dazione Il Cuore si scioglie.

L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti con visita guidata al Museo degli In- nocenti, organizzati dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, il cui ricavato andrà ai progetti di solidarietà della campagna 2019 Sei quello che fai, Fai la differenza.

Il primo evento in programma è previsto sabato 22 dicembre, alle 10 (posti limitati, prenotazioni via mail all’indirizzo labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it). Do- po una colazione presso il Caffè del Verone inizierà la visita al percorso museale che si svi- luppa attorno al tema dell'accoglienza e della tutela dei diritti dei minori e delle loro fami- glie. Un prestigioso patrimonio artistico e monumentale, con capolavori di artisti di calibro quali Luca e Andrea della Robbia, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Piero di Cosimo e molti altri.

Con la guida di uno storico dell'arte, la visita approfondisce la storia dell'Istituto degli In- nocenti attraverso le note biografiche dei nocentini, l'architettura del Brunelleschi, studia- ta per rispondere alle esigenze nell'accoglienza dei bambini, le meravigliose opere d'arte di Domenico Ghirlandaio, Piero di Cosimo, Neri di Bicci, Andrea della Robbia, Sandro Botticelli. Il gruppo sarà condotto in visita esclusiva anche al Refettorio delle bambine, solitamente non accessibile al pubblico, che verrà aperto in via eccezionale. Il gruppo potrà così ammi- rare lo splendido affresco realizzato nel 1610 da Bernardino Poccetti.

Il biglietto, dell’importo di 15 euro, comprende la colazione presso il Caffè del Verone, l’ingresso al Museo e la visita guidata. L’intero ricavato sarà devoluto ai progetti per i bambini sostenuti della Fondazione Il Cuore si scioglie.

Dal 2019 ci saranno altri appuntamenti, sempre nell’ottica di unire arte e solidarietà.

“La nostra campagna nel mese di dicembre sarà concentrata sui progetti a sostegno dei bambini in Italia e nel mondo – ha dichiarato Irene Mangani, vicepresidente della Fondazio- ne Il Cuore si scioglie - per questo motivo abbiamo scelto di iniziare da un luogo che fin dalle sue origini è simbolo del sostegno all’infanzia”.

“Dove si difendono i diritti dei bambini l’Istituto degli Innocenti c’è - ha commentato il direttore generale dell’Istituto degli Innocenti Giovanni Palumbo - In concomitanza con le ce- lebrazioni del nostro Seicentenario che sarà festeggiato con eventi, mostre e iniziative nel 2019, siamo felici di questa nuova collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie, nel segno della solidarietà e nell’ottica di aprire sempre più le porte dell’Istituto alla città”.

La presentazione dell’iniziativa dà il via alla raccolta fondi che dal 10 al 16 dicembre nei punti di vendita della cooperativa vede protagoniste le sezioni soci Unicoop Firenze con i banchini della solidarietà.

L’Istituto degli Innocenti

L'Istituto degli Innocenti di Firenze è la più antica istituzione pubblica italiana dedicata all’accoglienza dei bambini e alla loro educazione e tutela. Sorto come Ospedale degli In- nocenti agli inizi del 1400, conserva ancora oggi, dopo sei secoli la sua missione.

L'Istituto è dal 2004 un’azienda pubblica di Servizi alla Persona (Legge Regione To- scana 43/2004) e promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (1989). L'Istituto ha sviluppa- to, come centro studi, una notevole attività sui diritti dei minori, collabora con vari sog- getti e istituzioni di livello locale, nazionale e internazionale, con centri di ricerca italiani e stranieri e sviluppa studi e percorsi di alta formazione. La storia dell’Istituto e della sua evoluzione nella cura dei bambini è oggi raccontata nel Museo degli Innocenti che conserva un patrimonio culturale unico al mondo: l’unità tra opere, architettura, memoria documen- taria, testimoniano una storia mai interrotta di accoglienza e aiuto all’infanzia e alle fami- glie e una continuità tra l’identità storica e il presente dell’istituzione.

La Fondazione Il Cuore si scioglie

Nata nel 2010, in continuità con l’impegno delle sezioni soci Unicoop Firenze che da anni portavano avanti iniziative di solidarietà e raccolta fondi, la Fondazione il Cuore si scioglie onlus vuole essere un motore che spinge le persone a fare qualcosa per gli altri. Impegnata da sempre a fianco di chi è in difficoltà, per cercare di dare un’opportunità a quanti non l’hanno mai avuta, nel corso del tempo la Fondazione ha realizzato oltre seimila adozioni a distanza e più di cento interventi di cooperazione in Italia e all’estero.

Ogni giorno la Fondazione cerca di contribuire al bene comune del territorio ponendo- si come spazio d’incontro e sperimentazione, con la convinzione che quando le per- sone si mettono in rete la solidarietà diventi un progetto possibile.

Contatti

Facebook: www.facebook.com/FondazioneilCuoresiscioglie

Instagram: www.instagram.com/ilcuoresiscioglie_onlus

Sito web: www.ilcuoresiscioglie.it

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze