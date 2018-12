Amianto, trovata presenza al Tifariti di Sesto

Le analisi condotte dalla Asl nella succursale 'Tifariti' dell'istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino hanno dato esito positivo, evidenziando la presenza di amianto nelle mattonelle di linoleum della pavimentazione e, in un caso, anche nella colla utilizzata per la posa delle stesse.

La Città Metropolitana si adopera per una soluzione che consenta l'attività didattica in modo stabile, portando avanti con il Comune di Calenzano l'ipotesi individuata come soluzione.

In accordo con la Asl, inoltre, sta compiendo le necessarie verifiche ai fini della messa in sicurezza degli ambienti e degli arredi dell'istituto.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

