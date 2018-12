Bambini, è arrivato 11Lune d'inverno: due giornate di divertimento a Peccioli

A Peccioli da anni c'è un nome che è sinonimo di spettacolo, ovvero 11Lune. Dopo aver riempito la città in estate di eventi speciali, adesso è tempo di dedicarsi all'inverno. Oggi, martedì 11 dicembre, è stata presentata A Palazzo Pretorio la sesta edizione '11Lune d'inverno' e anche stavolta sono tantissime le iniziative che si dipaneranno nel centro pecciolese il 26 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019, in entrambi i casi dalle 15 alle 19.

Si va da spettacoli di strada a laboratori a attività ludico-didattiche, passando per letture animate, mercatino artigianale, racconti e merende. In più chi parteciperà ai laboratori riceverà una card e un regalo speciale. 11Lune d'inverno significa anche comunità perché tutta Peccioli si è messa assieme per offrire ai bambini due giornate di intrattenimento e divertimento. La novità riguarda l'illuminazione, scelta direttamente dai commercianti che si sono impegnati per realizzarle.

"Per noi è un classico che si ripete dato che negli ultimi anni ha avuto un risalto importante. Reputo importante lattivira dei commercianti, che si sono messi in gioco. Spesso si è abituati a aspettare qualcuno che risolva i problemi, questo non è accaduto stavolta a Peccioli. Abbiamo capacità di produrre o attrarre produzione, il nostro ambiente è accogliente e lo si nota proprio da 11Lune" ha detto il sindaco Renzo Macelloni. Soddisfatti anche i commercianti pecciolesi: "Siamo felici di poter dare una mano. Chi viene qui deve aver voglia di tornare perché ha trovato tutto ciò che permette di stare bene".

11Lune d'inverno nasce nel 2013 grazie al Comune, alla Fondazione Peccioliper, ai commercianti, alla Pro Loco, ai Rioni e ai cittadini. Ad animare il centro nel 2018-19 ci penseranno anche la Filarmonica di Peccioli, Mondobimbi onlus, gli Arcieri storici di Peccioli, la Parrocchia, Noi per Voi e l'Accademia Musicale Alta Valdera. Il disegno utilizzato per la campagna promozionale è di Riccardo Burchielli, artista pecciolese nel campo delle illustrazioni che lavora per le più importanti case editrici internazionali.

