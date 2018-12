Il borgo diventa disabitato, muore l'ultima abitante: da 20 anni viveva da sola e senza telefono

Braia non ha più abitanti dopo la scomparsa di Teresa Pini, 85 anni, ultima residente del borgo frazione di Pontremoli. La signora Teresa ha abitato il paesino per 20 anni in solitaria: era diventata il simbolo della tenace sopravvivenza della cittadina, solo con la compagnia del suo cane, senza avere telefono. Da qualche tempo la donna era stata ricoverata al 'Cabrini' a Pontremoli per problemi di salute. La notizia è stata riportata dal quotidiano 'La Nazione' e riporta all'attenzione il patrimonio di borghi fantasma in Toscana e in Italia.

