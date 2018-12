Certaldo Illumina il Natale con novelle, mercatini e la Fiera

Entra sempre più nel vivo il calendario di eventi di “Certaldo Illumina il Natale 2018” che questa settimana vede un’altra serie di iniziative:

Venerdì 14 dicembre alle ore 21,30 presso la Casa del Boccaccio in Certaldo Alto, si terrà l’ultimo appuntamento dell’anno con “Si racconta le novelle del Boccaccio”. Verrà interpretata una novella tratta dal Decameron di Giovanni Boccaccio, la sesta novella della decima giornata. Questa la sinossi della novella che verrà interpretata: "Il re Carlo vecchio vittorioso, d'una giovinetta innamoratosi, vergognandosi del suo folle pensiero, lei ed una sua sorella onorevolmente marita." (Decameron X, - 6). La lettura integrale dell'opera è affidata alla voce di Martina Dani. Al flauto traverso, Alessandra Caponi. Direzione artistica: Carlo Romiti. Musiche: Damiano Santini.

Sabato 15 dicembre dalle ore 10 alle ore 20 in Piazza Boccaccio e Via 2 Giugno si terrà “Aspettando il Natale”, un'iniziativa promossa dal CCN Con Certaldo. Verrà allestito per i più piccoli l’angolo di Babbo Natale con la raccolta delle letterine ed animazioni, mentre per i più grandi ci sarà, nelle vie del centro, il mercatino natalizio. Alle ore 14,30 ci sarà “Balocchiamo insieme”, una festa organizzata al Parco Libera Tutti per un Natale speciale. I bambini potranno portare un vecchio giocattolo da lasciare al futuro Parco, cantare le canzoni natalizie con i piccoli allievi della Scuola dell'Infanzia Bruno Ciari e decorare, in un piccolo laboratorio, anche tre alberelli di Natale. Ci sarà anche Babbo Natale che si aggirerà per il Parco! Infine alle ore 21 vi aspettiamo tutti nella Propositura di San Tommaso dove il Coro Parrocchiale terrà “Canti e letture in preparazione al Natale”.

Domenica 16 dicembre dalle ore 8 alle ore 20 si terrà la fiera del Boccaccio in Piazza Boccaccio. Il consueto appuntamento col mercato grande che torna nel centro con tante proposte ad hoc in tema natalizio in concomitanza con l’apertura dei negozi. Saranno circa 50 le postazioni dove sarà possibile trovare articoli di tutti i generi: pronto moda, abbigliamento uomo e donna, intimo, biancheria per la casa, casalinghi, food.

E chi si recherà a Certaldo per lo shopping potrà anche passare in rassegna i presepi: nel borgo medievale la Natività di Palazzo Pretorio ed il presepe monumentale della Limonaia realizzati entrambi dall'Associazione centro storico Certaldo Alto; nel chiostro del convento degli Agostiniani le decine di presepi realizzati dalle classi materne dell'Istituto comprensivo e dell’Istituto Maria Santissima Bambina quest'anno ispirati alla figura di Beata Giulia; nel centro urbano in via Leopardi 6, grazie alla Misericordia, il Presepone di Sergio Pratesi, i suggestivi diorami di Renzo Ficozzi, il presepe dei giovani disabili del centro il Papiro. E con l'approssimarsi del Natale non mancherà il tradizionale presepe all'interno della propositura di San Tommaso.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

