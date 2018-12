Dicembre per i più giovani alla biblioteca 'Bruno Ciari'

Anche a dicembre torna il mese delle letture con tre giornate. Le letture si svolgeranno presso la biblioteca comunale “Bruno Ciari” in via Borgo Garibaldi, 37 - Via Mameli, 9. La partecipazione sarà libera e gratuita.

Questo il programma:

Mercoledì 12 Dicembre alle ore 17

“Fiabe sotto l'albero.”

Storie animate con LABORATORIO creativo natalizio.

Per bambini dai 4 agli 8 anni.

Giovedì 20 Dicembre alle ore 16,45

“Circolo dei Giovani Lettori della Ciari.”

Incontriamoci in un libro: incontro speciale all'insegna dei book trailer con tè e pasticcini.

Incontro per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Sabato 29 Dicembre alle ore 10.30

Incontro mensile del Circolo di lettura della Biblioteca Bruno Ciari.

Per incontrarsi e parlare di Libri e molto altro ancora.

Incontro libero e gratuito.

Per informazioni, contattare:

tel. 0571661252 oppure 0571661253

email: biblioteca@comune.certaldo.fi.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

