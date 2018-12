Facciate da rifare, contributi a scadenza ristretta

Contributi a fondo perduto per gli interventi sulle facciate nel centro storico. E’ stato pubblicato ieri sull’albo pretorio il bando e il fac simile della domanda per ottenere i contributi, che dovrà pervenire al Comune entro il termine tassativo del 21 dicembre 2018.

Ne ha dato contestualmente notizia - tramite il suo profilo social - anche il Sindaco, Alessio Falorni, il quale ha ricordato lo stanziamento di 35.000 euro dal bilancio 2018 allo scopo di offrire un supporto immediato al miglioramento della qualità dell’estetica e del decoro urbano nel centro storico.

Il bando pubblicato ieri contempla i criteri per l’assegnazione dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione e restauro delle facciate degli edifici in un’area predeterminata, rappresentata da apposita planimetria (in allegato al bando stesso) che coincide con il centro storico del capoluogo, alto e basso.

L’importo del contributo erogabile per ogni singolo intervento è fissato nella misura del 50% delle spese rendicontate (Iva esclusa) con un massimo erogabile di euro 5.000,00.

“Credo che insieme al lavoro che stiamo facendo e stanno facendo in tanti nel centro storico – sottolinea il Sindaco - sia altrettanto importante un’azione da parte dei privati per la riqualificazione delle facciate ammalorate che si trovano nella stessa area. Pertanto, il bando può rappresentare un impulso per dar vita a un po’ di movimento in quella direzione, utile in ogni caso al percorso complessivo che abbiamo intrapreso per la riqualificazione del centro storico”.

Le domande di contributo, che possono essere presentate dai proprietari o anche da altri soggetti delegati (esempio amministratori di condominio), in bollo e complete di tutta la documentazione richiesta dal bando, dovranno pervenire entro il suddetto termine del 21 dicembre a mezzo posta con raccomandata A.R. (indirizzo: piazza del Popolo 1 – 50051 Castelfiorentino FI), tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo, o ancora tramite PEC all’indirizzo comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it. Sul plico o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Bndo per erogazione contributi comunali per interventi di manutenzione degli edifici del centro storico del capoluogo”.

Il bando, che contiene maggiori dettagli e i criteri per la formazione della graduatoria, è reperibile al seguente indirizzo:

http://albopretorio.comune.castelfiorentino.fi.it/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=10632247&MVPG=AmvAlboDettaglio

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

