Guasto alla tubazione in viale Guidoni, tecnici all'opera

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, in merito al guasto alla tubazione DN 300 (30 centimetri di diametro) che si è verificato questa mattina in Viale Guidoni, i nostri tecnici hanno terminato la prima fase di intervento con lo scavo e l’individuazione del tratto di tubazione interessata dalla rottura. Il lavoro proseguirà ad oltranza con la sostituzione di una barra di condotta (circa 6 metri) e si concluderà prevedibilmente, dal punto di vista idraulico, entro le 24.00. I lavori di ripristino saranno effettuati ad iniziare dalla mattina di domani.

Ricordiamo che l’acqua è stata chiusa nel tratto di viale Guidoni compreso tra via Torre degli Agli e via Almerico da Schio, senza che questo peraltro provochi mancanza d’acqua all’utenza.

Per quanto riguarda la viabilità ricordiamo infine che la Polizia Municipale ha disposto la chiusura delle due corsie in uscita dalla città (direzione Peretola) con deviazione del traffico sul controviale con rientro su Viale Guidoni prima del sottopasso. E’ quindi consigliato l’utilizzo dei percorsi alternativi via dell’Olmatello-via Palach per rientrare su viale XI Agosto oppure la direttrice via Carlo del Prete-via Allende per bypassare la zona interessata dai lavori.

Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo lavoro creerà loro.

Fonte: Publiacqua Spa

