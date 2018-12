Incendio in appartamento a Prato, morti una donna e un uomo

Due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita nell'incendio di un appartamento a Prato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Prato, in Via Del Castagno. L'incendio si è propagato im un appartamento posto al piano primo di un edificio condominiale. Sul posto anche una squadra proveniente dalla sede Centrale assieme ad una seconda dal distaccamento di Montemurlo con in appoggio un’autobotte e un’autoscala.

Durante le operazioni di soccorso, sono stati ritrovati all’interno dell’abitazione due corpi senza vita di un uomo e di una donna.

L’intero stabile è stato evacuato, e al termine delle operazioni di spegnimento sono state messe in pratica bonifica e messa in sicurezza dei locali interessati dalle fiamme. Sono in corso di accertamento le cause dell’evento.

