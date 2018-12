Incidente sul lavoro, cade lastra di eternit: uno dei feriti colpito alla testa

Nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre, una lastra di eternit è caduta a terra durante i lavori di bonifica, due uomini sono rimasti feriti . I lavori di bonifica riguardano la copertura di un capannone industriale a Vicchio nel Mugello, sede di una ditta di autonoleggio. In base alle prime informazioni, il titolare della ditta, uno dei feriti, è stato colpito alla testa. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Lievi lesioni per la persona che era vicino a lui al momento della caduta. Sul posto carabinieri e personale della Asl.

