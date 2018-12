Incontro a Empoli su 'Leggi razziali in Italia e la sua eredità'

"In occasione dell'ottantesimo anno dalla promulgazione delle leggi razziali, in collaborazione con Aned e con il patrocinio del Comune di Empoli, l'Anpi di Empoli ha organizzato Venerdì 14 dicembre, presso il Museo del Vetro a Empoli:

"Leggi razziali - Il razzismo in Italia e la sua eredità".

Cos'è stato il razzismo in Italia, quali sono le sue radici? Nato nella seconda metà dell’800 con le prime ambizioni coloniali è stato esasperato dal fascismo con la promulgazione delle leggi razziali del 1938. La diffusione ossessiva di immagini e narrazioni discriminatorie tendenti alla degradazione delle società e culture africane, permearono gli sguardi attraverso i quali gli italiani hanno guardato a loro stessi e al resto del mondo. Quale eredità ci ha lasciato quel periodo storico? Cos'è il razzismo oggi? Ne parliamo Venerdì 14 dicembre con Gianmarco Mancosu, storico del colonialismo della University of Warwick, e Angelica Pesarini, docente di sociologia della New York University di Firenze, i quali ci proporranno un ritratto inusuale e interessantissimo del razzismo in Italia, a partire dalle vicende del colonialismo e della costruzione della nazione fino ad oggi, tramite l’uso di immagini e frammenti di cinegiornali tratti dall’Archivio dell’Istituto Luce e il racconto storie di vita e percorsi migratori di donne italiane nere partendo dagli anni della colonizzazione e del fascismo in Africa Orientale Italiana per giungere all’Italia repubblicana degli anni ’70.

L'appuntamento, a ingresso gratuito, è per le ore 21:30"

Fonte: ANPI sezione di Empoli

