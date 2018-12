Iniziativa PD 'Sesto Fiorentino protagonista nell'area metropolitana'

“Sesto Fiorentino nuovamente protagonista nell'area metropolitana” è questo il titolo dell'iniziativa che il Partito Democratico di Sesto Fiorentino ha organizzato per giovedì 13 dicembre dalle ore 17, in sala Meucci della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Doccia (Sesto Fiorentino). Prendendo spunto dal percorso sul nuovo Piano Strutturale intercomunale Calenzano-Sesto Fiorentino in corso di approvazione, il Pd Sesto ha colto l'occasione per promuovere un confronto aperto con tutti i protagonisti che operano sul territorio nelle varie articolazioni: istituzionali, scientifiche, associative, economiche, professionali e sindacali.

L'iniziativa è articolata in quattro sessioni tematiche che riguardano la nostra città:

ore 17.30 Polo Scientifico,

ore 18.30 Osmannoro e attività produttive,

ore 21 Mobilità e tramvia,

ore 22 Centro urbano e futura area Ginori.

“Come si vede dal programma sarà una giornata molto intensa grazie al contributo di tantissimi protagonisti che vivono quotidianamente il nostro territorio. Per chi vorrà esserci sarà una bella occasione di arricchimento collettivo, fatto di riflessioni e stimoli, con la voglia di far tornare Sesto Fiorentino protagonista nell'area metropolitana fiorentina” ha dichiarato il Segretario del Pd Sesto, Stefano Gennai.

“La discussione sul Piano strutturale è un ottimo pretesto per ragionare tutti insieme sulla Sesto del futuro. Abbiamo costruito questa iniziativa perché siamo convinti che abbiamo un grande bisogno di luoghi dove confrontarsi e di momenti dove ascoltarsi. E se è vero che nell'oggi cammina già il domani abbiamo il dovere di dare, oggi, risposte chiare su questioni irrisolte della nostra città” ha concluso il Capogruppo Pd, Lorenzo Zambini.

