Investimenti acquedotto Marcialla, interventi da mezzo milione di euro

Nuovi tratti di rete acquedottistica nella frazione di Marcialla. Investimento da mezzo milione di euro per il rifacimento e il potenziamento dell'acquedotto in alcune delle viabilità centrali della frazione. L'intervento, finanziato e realizzato da Publiacqua, è in corso e prevede la sostituzione delle tubazioni per circa 1,3 km con 82 nuovi allacci. Le vie interessate sono via Bagnoli, via San Francesco, via I Maggio, via Matteotti.

“E’ un’opera importante ed estesa di cui il territorio aveva bisogno – dichiara il sindaco Giacomo Trentanovi – il gestore del servizio idrico mette in atto un rifacimento massivo, necessario alla tenuta della rete acquedottistica e funzionale alla riduzione delle perdite”. Per quanto riguarda il capoluogo, si è concluso l’intervento che ha portato alla completa sostituzione della rete idrica di via Becattelli. È stata posata una nuova condotta per 250 metri di lunghezza. Il lavoro ha previsto la realizzazione di tutti gli allacci alle utenze. Il costo dell’investimento si aggira intorno ai 70mila euro.

Nel 2019 è previsto l’ampliamento del sistema fognario per circa un Km in località Linari funzionale al restauro dell’antico borgo. “Si tratta della realizzazione di un lungo tratto di rete acquedottistica all’esterno del borgo che eseguirà Publiacqua - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Giannino Pastori - grazie un investimento pari a 400mila euro circa sostenuto dal Comune di Barberino e la compartecipazione di Ait e Publiacqua”. Sul tema degli investimenti futuri, sono due le opere di ampio respiro che implementeranno l’efficienza dei servizi a rete e l’attenzione rivolta alla qualità della vita sul piano della sostenibilità all’ambiente. “Continua l’impegno di Publiacqua per il Chianti – continua il presidente di Publiacqua Filippo Vannoni – il nostro obiettivo è garantire la continuità e la qualità del servizio e far fronte alle criticità presenti sul territorio con la realizzazione di interventi strategici e mirati”.

“Il master plan messo in campo da Publiacqua ha previsto il collegamento al depuratore per Barberino, Marcialla e Tignano – conclude il sindaco - stiamo inoltre elaborando la possibilità di integrare e potenziare la rete acquedottistica di Barberino dal lato Poggibonsi; la prospettiva, di cui al momento è allo studio una fase preliminare, potrebbe consentire a Barberino di attingere la risorsa non solo da nord, da Bilancino, ma anche da sud così da prevenire e far fronte ad eventuali problematiche, soprattutto nel periodo estivo, legate a crisi idriche e riduzioni di pressione”.

Tra gli interventi più rilevanti, effettuati nel corso della legislatura, si segnalano il rifacimento della rete acquedottistica di via Novoli, San Filippo e il prolungamento dell’acquedotto fino a San Martino dove sono stati realizzati i collegamenti per portare il metano e l’acqua.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

Tutte le notizie di Barberino Val d'Elsa