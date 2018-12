"Monte Pisano, il Governo si impegna": approvato l'odg di Cenni, Ceccanti e Ciampi (PD)

“Il Governo si è impegnato a destinare risorse per i danni causati dall'incendio del Monte Serra che non possono essere risarciti con i finanziamenti già stanziati dalla Regione Toscana”: questi in sintesi i contenuti di un ordine del giorno alla Manovra approvato sabato scorso a Montecitorio, presentato dai deputati PD Susanna Cenni, Lucia Ciampi e Stefano Ceccanti.

“L’atto obbliga inoltre l’esecutivo a ripristinare l’equilibrio idrogeologico dei territori interessati ed a predisporre un controllo capillare del Monte Serra per prevenire altri atti criminali di natura dolosa – dichiara Lucia Ciampi –. Spero non si tratti dell’ennesima promessa di un governo che fino ad oggi ha solo illuso i cittadini anche grazie all’immobilità ed alla falsa propaganda dei parlamentari del territorio della Lega che non hanno fatto altro per la loro comunità se non giocherellare con i social. Queste norme, se il Governo rispetterà gli impegni presi in Parlamento, potranno essere inserite nel primo provvedimento utile e quindi anche nella stessa Legge di Bilancio che verrà modificata al Senato. Aspettiamo, anche se non siamo molto fiduciosi”.

Fonte: Ufficio Stampa

