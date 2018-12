Natale ed Epifania sotto la Rocca con la Pro Loco

La Pro Loco di San Miniato invita grandi e piccini a festeggiare insieme l'arrivo del Natale.

Vi aspettiamo Domenica 16 Dicembre dalle ore 15.30, in Aula Pacis – Loggiati di San Domenico - per una bella Tombolata animata dai volontari Pro Loco, al termine della quale arriverà Babbo Natale (alle 17.00 circa), carico di dolci e caramelle per i più piccoli.

Invitiamo tutti i bambini che lo desiderano a portare la letterina per consegnarla direttamente nelle mani di Babbo Natale.

Il 5 Gennaio, invece, aspetteremo l'arrivo dei Re Magi e della Befana.

Dopo la messa prefestiva delle ore 18.00 in San Domenico, i bambini del coro parrocchiale si esibiranno sul palchetto dell'Aula Pacis (ore 19.00 circa) , per poi accogliere i Re Magi;

a seguire (ore 20.00 circa) i volontari della Pro Loco vi invitano a restare alla cena della Befana; durante la serata verrà eletta Miss Befana 2018.

"Si tratta di due piccoli eventi - ci tiene a precisare Nicoletta Corsi, presidente della Pro Loco - durante i quali vogliamo condividere con la cittadinanza la gioia delle festività natalizie. Dopo aver allestito il nostro albero di Natale sotto il Loggiato di San Domenico, per il quale ringraziamo i bambini dell'Atelier Shalom che lo hanno addobbato, ora ci ritroveremo per festeggiare insieme, con semplicità e genuinità". "Siamo convinti - continua Matteo Squicciarini, vicepresidente della Pro Loco - che nella semplicità risieda la forza della nostra associazione. L'importante è offrire alle famiglie della nostra città momenti di svago e di divertimento, sono coloro che partecipano a rendere grandi gli eventi organizzati".

Per info potete contattare la Pro Loco sui canali social.

Fonte: Pro Loco San Miniato

Tutte le notizie di San Miniato