Potatura alberi a Pistoia, come cambia la viabilità

Partiranno domani, mercoledì 12 dicembre, i lavori di potatura degli alberi in viale Arcadia, dove saranno sistemate 30 piante; nei prossimi giorni prenderanno il via, invece, lungo il viale di accesso del parco del Villone Puccini (sono interessati 49 platani). L'intervento, suddiviso in due lotti per un costo complessivo di 25.000 euro, dovrebbe concludersi – tempo permettendo – entro la fine dell'anno.

“Continua l'attenzione della giunta alla messa in sicurezza del patrimonio arboreo – sottolinea l'assessore al verde Alessio Bartolomei -. Questi lavori fanno parte degli interventi previsti sulle alberature, sulle quali sono già state eseguite da esperti verifiche di stabilità. Gli interventi riguardano due zone molto frequentate da auto, pedoni e ciclisti e quindi è importante monitorare stabilità e sicurezza delle piante per tutelare l'incolumità pubblica”.

Viale Arcadia. Le piante da potare sono 27 lecci, 2 Ginkgo biloba e un albero di Tilia X europea. L'altezza media delle piante è di circa 12 metri. I lavori sono stati affidati alla ditta Centro legno ambiente di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) per una spesa complessiva di 11.000 euro.

Parco Puccini. I lavori riguardano la potatura di 49 platani lungo il viale Ammiraglio, quello che da via Dalmazia porta al parco Puccini. I lavori, per una spesa di 14.000 euro, sono stati affidati alla ditta Agriter di Nozzano Castello in provincia di Lucca.

Come cambia la viabilità.

Per permettere i lavori di potatura, fino al 31 dicembre in Viale Arcadia sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il traffico sarà deviato sulla porzione della carreggiata non interessata dai lavori, con passaggio a senso unico alternato. In entrambi i vialetti laterali ciclo-pedonali sarà invece vietato il transito a biciclette e pedoni che potranno, invece, percorrere appositi tragitti protetti.

Da mercoledì 13 fino al 31 dicembre, dalle 7 alle 18, in via Dalmazia (vialetto di accesso alla Villa di Scornio e parco Puccini), saranno in vigore i divieti di sosta con rimozione forzata e di transito. Sarà consentito il passaggio dei pedoni attraverso piazza Belvedere e i mezzi potranno circolare sul percorso alternativo individuato da via di Valdibrana.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

