Quattro spettacoli in scena al Teatro di Bo'

Dal 2 Dicembre al 4 Gennaio, presso il Teatro Di Bò di Santa Maria a Monte, andranno in scena quattro spettacoli aspettando "La Bella Stagione", il cartellone artistico e culturale 2019 del Teatro di Bo`.

Domenica 9 Dicembre ore 17.00 lo spettacolo "Zoo di Farfalle" ha visto sul palco i giovani allievi del Teatro di Bo` guidati dalla regia di Franco Di Corcia jr con l’assistenza di Mattia Pagni, Hamza Chagdani e Lavinia Cia-battini ed applauditi da un numeroso gruppo di spettatori, in un atto unico ispirato a "Marcovaldo, ovvero le stagioni in città" di Italo Calvino e agli artisti del teatro del Novecento. Molti sono stati i debutti in questo spet-tacolo: Riccardo Giannotti, Olivia De Ranieri, Federico Guglielmi, Camilla Mazzolini, Leonardo Enea, Luce Scagliarini, Rachele Marianelli, Costanza Torrigiani, Sofia Vespi, Iacopo Praglia.

Sabato 22 Dicembre alle ore 21.00 ci scambieremo gli auguri con lo spettacolo "Caramella" messo in scena dagli allievi adulti del Teatro di Bo` con la regia di Franco Di Corcia jr. "Caramella" è un 'viaggio' teatrale nel film di Comencini "Pane, amore e fantasia" degli anni '50 dove fu lan-ciata la grande Gina Lollobrigida nel ruolo della 'bersagliera'! Caramella, nel film interpretata dalla inimitabile Tina Pica, è la governante del nuovo Maresciallo (Vittorio De Sica): è l'occhio e l'anima del paese. La pièce teatrale vuole rendere omaggio all'Italia di quegli anni. Un Italia grande come un Paese. Un Paese fatto di cose semplici. Un Paese tranquillo dove non accade mai nulla? Staremo a vedere!

A chiudere ritorna sulla scena Venerdì 4 Gennaio alle ore 16.30 "Peter Pan, 5 Regole e mezzo per essere Felici", la produzione del Teatro di Bo` con Mattia Pagni e la regia di Franco Di Corcia jr che ha conquistato il pubblico di grandi e piccini lo scorso anno.

