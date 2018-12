Reati in calo a Calenzano, -38% per furti in abitazione

Tra il 2016 e il 2017 i reati a Calenzano sono diminuiti del 5,6%. A dirlo sono i dati ufficiali forniti dalla Prefettura di Firenze, che mettono a confronto il numero dei reati commessi sul territorio, come per esempio furti, danneggiamenti, rapine.

La diminuzione più significativa è quella relativa ai furti in abitazione, che dal 2016 al 2017 calano del 38%, seguiti poi dagli altri furti come quello con strappo (-33%), quello con destrezza (-31%) o il furto in auto (-27%). Diminuiscono anche gli altri reati come le frodi informatiche (-11%) e i danneggiamenti (-14%).

“I dati servono sempre a valutare la reale condizione di un fenomeno in un dato territorio – ha commentato il Sindaco Alessio Biagioli -, che spesso è molto diversa da come viene percepita dalla popolazione. Una situazione ancora grave ma che in questi anni è gradualmente migliorata. Il calo dei reati deve essere il risultato del lavoro fatto dallo Stato, in sinergia con tutte le forze competenti, il frutto dell’educazione alla legalità, degli appelli al senso civico dei cittadini chiamati a controllare i movimenti sul territorio e a denunciare sempre i reati subiti. Questo tipo di coinvolgimento dello Stato e della società civile è l’unica strada per garantire maggiore sicurezza”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa

