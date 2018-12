Recupero dati, come usufruire dei migliori servizi

Un errore accidentale ha determinato la perdita di alcuni file importanti? Avete eliminato delle cartelle che vorreste recuperare per non perdere ore e giorni di duro lavoro? O magari avete un hard disk danneggiato, che temete di non poter più ripristinare?

In ogni caso, quel che ci vuole è il ricorso a un buon software di recupero dati, un’applicazione appositamente strutturata per poter ripristinare i dati che sono stati involontariamente cancellati, e che potranno essere “rigenerati” in pochi minuti e con operazioni alla portata di ogni utente, anche dei meno esperti.

Ma come funzionano i software di recupero dati? E perché si tratta di un attrezzo che dovreste assolutamente disporre all'interno della vostra cassetta degli strumenti fondamentali?

Cosa fa il software di recupero dati

Il software di recupero dati è un programma con il quale sarà possibile recuperare i propri dati preziosi, persi in seguito a diverse fattispecie: si pensi all'eliminazione accidentale, alla formattazione o al crash degli hard disk, oppure alle infezioni sempre più comuni da malware contratti durante la navigazione online.

In ogni caso, un buon software di recupero come quello a disposizione su EaseUS sarà in grado di ripristinare ogni tipo di file, intervenendo peraltro non solamente sugli hard disk, bensì su qualsiasi dispositivo di memorizzazione di massa, come ad esempio le memory card, le memorie USB, le fotocamere, i dispositivi mobili e altro ancora.

Come scegliere il miglior software di recupero dati

Considerato che sul web esistono tanti servizi che si propongono di recuperare i vostri dati perduti, è fondamentale cercare di affidarsi solamente all’operatore migliore. Ma in che modo individuarlo senza investire inutilmente dei soldi in un programma non soddisfacente? Sebbene non esista una regola che possa andar bene per tutti, un cenno fondamentale non può che essere attribuito alla qualità e all’ampiezza dei servizi che vengono proposti.

Così come avviene con EaseUS, infatti, è fondamentale che il programma vi permetta di recuperare i file eliminati, persi o modificati, anche nel caso di disco formattato, e anche nel caso di eliminazione dopo la pulizia del cestino.

Un buon programma vi permetterà inoltre di effettuare il recupero delle partizioni eliminate o danneggiate, e di curare non solamente i casi di cancellazione dei file, quanto anche il caso in cui l’hard disk sia stato danneggiato in conseguenza di problemi elettrici o malware. Tra le funzionalità che, a nostro giudizio, dovrebbero rientrare nella gamma di opzioni a disposizione presso il software di recupero dati ci dovrà altresì essere il recupero da crash del sistema operativo, il recupero da attacchi di malware e quello di partizioni RAW.

Quando valutate la bontà del servizio, abbiate naturalmente cura di chiarire se il dispositivo supportato dal software sia solamente l’hard disk di un pc o di un laptop o, come dovrebbe, l’azione si estende a qualsiasi dispositivo di memorizzazione dei dati, inclusa quindi una fotocamera digitale o una chiavetta USB, oppure un disco esterno, una micro card, una SD card e tanto altro ancora: in questo modo eviterete acquisti insoddisfacenti, ottimizzando invece gli sforzi per un programma davvero indispensabile!