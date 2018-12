Ritrovata a Firenze auto rubata in concessionaria a Empoli

Era parcheggiata in strada come niente fosse ma da un controllo della Polizia Municipale è emerso che era stata rubata a luglio scorso in una concessionaria di Empoli. Si tratta di una Opel Antara ritrovata ieri pomeriggio dai vigili di quartiere in via delle Cinque Vie durante i controlli sui veicoli in sosta. L’auto, praticamente nuova, era stata sottratta dalla concessionaria insieme ad altre tre vetture e il furto era stato denunciato dal proprietario. Una volta scoperto che l’auto era stata rubata, la pattuglia ha contattato il titolare della concessionaria che però non è potuto andare immediatamente sul posto. L’auto è stata quindi portata in depositeria a disposizione del legittimo proprietario che ha ringraziato gli agenti per il ritrovamento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze