San Pierino e Ponte a Cappiano prime date della giunta Spinelli in tour

Prendono il via questa settimana le assemblee pubbliche nelle frazioni e a Fucecchio con il sindaco Alessio Spinelli e la giunta comunale che incontreranno i cittadini. Si tratta di una serie di incontri che si svolgeranno tra dicembre e gennaio per discutere del bilancio di previsione e delle prospettive che riguardano le varie zone del territorio comunale. Il primo appuntamento è in programma giovedì 13 dicembre a San Pierino alle ore 21,15. Ad ospitare l’appuntamento iniziale sarà la sede della Contrada in Piazza Fratelli Cervi. La seconda assemblea, invece, si terrà lunedì 17 dicembre a Ponte a Cappiano nei locali del Circolo Arci, sempre con inizio alle 21,15.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio