Sincro, esordienti Tnt alla prova. Buoni piazzamenti a Pontassieve

E' iniziata la stagione ufficiale anche per le atlete di nuoto sincronizzato in forza al T.N.T. Empoli. Alla piscina Paolo Costoli di Firenze quattordici biancazzurre hanno ottenuto risultati lusinghieri nella prima prova del Sistema delle Stelle dove erano impegnate le atlete delle categorie Esordienti 'A' e Ragazze. In tale manifestazione, organizzata da Hidron Sport di Campi Bisenzio, solo una volta le concorrenti del club non hanno acquisito la 'stella' di riferimento. Nel dettaglio, Amalia Pellegrini (classe 2008) ha incamerato la 1a e la 2a; Giorgia Migliori ('08) si è assicurata la 3a e Jassmin N'Sairi ('07) ha inanellato la 3a e la 4a. Poi Matilde Filingeri ('07) è pervenuta alla 4a; Sara Nencioni ('05) ha intascato la 6a pur fallendo la 4a ; Elisabetta Pippi ('07) ed Elena Videtta ('07) si sono appropriate della 4a. Inoltre Tea Giani ('05) e Aurora Michelle Masiani ('06) hanno colto la 5a; Gemma Bagnoli ('05), Tea Giani ('05), Alice Nencioni ('06) e Libera Picchioni ('05) si sono fregiate della 6a mentre Sofia Vannuccini ('04) ha centrato la 7a stella.

Dal canto loro, alla piscina comunale di Pontassieve con l'organizzazione della Rari Nantes Florentia, tre portacolori della società presieduta da Giovanni Pistelli hanno disputato la 1a prova di 'obbligatori' nel campionato regionale delle categorie Assoluti/Juniores in gara unica. Per gli Assoluti, con 60,153 punti, Olivia Giustini (classe 2000) si è classificata al 2° posto, insieme a Bianca Vivirito del Futura Club Prato. Quindi Matilde Migliorini ('03) con 60,153 punti è arrivata 11a (Assoluti) e 6a (Juniores), mentre Ludovica Cappelli ('03) con 57,455 punti ha chiuso 26a nella categoria Assoluti e 19a in quella Juniores.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

