Speciale Keith Haring alla Gipsoteca di Cascina con Nannipieri

Uno “Speciale Keith Haring” è organizzato da Casa Nannipieri Arte, diretta dal critico d’arte Luca Nannipieri e da Patrizia Ennas, presso la Gipsoteca civica di Cascina (Pisa) per venerdì 14 dicembre 2018. Proiezioni, mostra e conferenza sul genio artistico newyorkese di Keith Haring (1958-1990), morto di AIDS a poco più di trent’anni, ma capace in un decennio di rivoluzionare il mondo dell’arte, a partire dal suo ultimo capolavoro “Tuttomondo” realizzato proprio a Pisa.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con il Comune di Cascina, Caparolcenter, La Città del Teatro e della Cultura - Fondazione Sipario Toscana, Slow Food Valdera e Pasta & Vino Osteria, con l’introduzione dell’assessore alla cultura Leonardo Cosentini, con il supporto del collezionista Federico Fedeli, e si svolge con un doppio evento: alle ore 17 presso la Gipsoteca civica (Viale Comaschi 67, ingresso libero) e, su prenotazione, alle ore 20, presso Pasta & Vino Osteria dello chef Virgilio Casentini e Lucia Landi, i quali offriranno a fine conferenza un finger food ai presenti.

Keith Haring (che a Pisa, con l’assistenza tecnica di Caparol, realizza uno dei suoi ultimi lavori), amato e falsificato già in vita come pochi altri artisti del secondo Novecento, ha compiuto opere, murales e progetti in vari paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Australia, Spagna, Olanda, Inghilterra, Francia, Germania, Sud America. Educato all’arte dall’esempio dei cartoni animati e di Andy Warhol, Keith Haring ha, come breve compagno di viaggio nella scena newyorkese, un altro grande artista della seconda parte del Novecento, Jean-Michel Basquiat, morto anch’egli giovanissimo per motivi di droga.

Lo “Speciale Keith Haring” è anche l’occasione per far conoscere la nuova collana di Classici di Casa Nannipieri Arte, le cui prime uscite sono Keith Haring, Pablo Picasso e Banksy.

Tutte le notizie di Cascina