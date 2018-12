Si contendevano la stessa piazzola, per questo durante una lite tra due 28enni romene, entrambe prostitute una delle due ha tirato fuori lo spray al peperoncino e lo ha spruzzato in faccia alla contendente. Oggi la vicenda è stata discussa in Tribunale ad Arezzo, dove l'autrice è stata chiamata a rispondere di lesioni ed è stata condannata a 4 mesi. Soccorsa dal 118, la vittima ha avuto una prognosi di dieci giorni.

Tutte le notizie di Arezzo