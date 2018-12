Teatro contemporaneo, It's app to you al Minimal di Empoli

Il Minimal teatro di Empoli propone venerdì 14 dicembre lo spettacolo “It’s app to you. O del solipsismo” che ha vinto la finale di In-Box 2018*della compagnia Bahamut, da un’idea di Leonardo Manzan e drammaturgia di Camilla Mattiuzzo, con Leonardo Manzan, Andrea Delfino, Paola Giannini, regia Leonardo Manzan, con il sostegno di Centro Teatrale MaMiMò.

L’uomo è padrone delle proprie scelte? Quando noi diciamo sì anziché no lo abbiamo detto noi o qualcuno lo ha detto al posto nostro? Qual è il limite della nostra libertà? Queste domande sono il motore principale di “It’s app to you”.

Un teatro. Un videogioco interattivo. Un omicidio da risolvere. Algoritmo, figura divina condannata a scrivere eternamente nuove storie per il gioco, sta ultimando la stesura della sua nuova storia.46 è il personaggio del videogioco, una ragazza che si risveglia morta nella sua stanza. Deve scegliere il suo giocatore dalla platea e sceglierà Luigi, spettatore solipsista, alter ego umano di Algoritmo, fermamente convinto che tutto il mondo sia solo il frutto della sua immaginazione.

La rassegna Teatro contemporaneo prosegue mercoledì 16 gennaio con Kore di Giallo Mare Minimal Teatro con Vania Pucci; lunedì 28 gennaio Pellicole di Officine Tok con Elisabetta Dini e la regia di Ines Cattabriga; mercoledì 6 marzo Icaro caduto di Armanaxa Teatro; mercoledì 20 marzo Andromaca da Euripide con i Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica; mercoledì 3 aprile Scherzo ma non troppo dei Gogmagog e per finire lunedì 15 aprile Hotel Miramare coproduzione italo-rumena Catalyst e Tam Teatrul Andrei Maresanu.

Una panoramica di giovani compagnie del teatro contemporaneo, compagnie consolidate italiane e straniere e artisti toscani che portano i loro spettacoli in tutta Italia.

Tutte le sere di spettacolo per Teatro contemporaneo il Minimal Teatro sarà aperto dalle 20.00 per l’apericena, biglietto spettacolo e apericena € 10; biglietto solo spettacolo € 8.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o all’ufficio cultura del comune di Empoli 0571757723 o scrivere a info@giallomare.it. Ricordiamo che è gradita la prenotazione.

Il programma delle attività è consultabile sul sito internet www.giallomare.it.

* In-Box, rete di sostegno del teatro emergente italiano, è un progetto di Straligut Teatro di Fabrizio Trisciani e Francesco Perrone. Si avvale del sostegno della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Siena, Regione Toscana, Università di Siena, Ministero dei beni e delle attività culturali.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

