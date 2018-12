Trofeo Ceramica, l'impegnativo weekend a Montelupo con 350 ginnaste

Lungo fine settimana al PalaBitossi con esito estremamente positivo per la quarta edizione del Trofeo Céramica.

Grandi successi per l'Asp Montelupo sia a livello organizzativo, con oltre 350 ginnaste scese in campo gara divise per categorie e fasce d'età, sia in termini di risultati, visti anche i tempi ristretti con cui le ginnaste e le allenatrici hanno affrontato un programma ginnico molto nuovo e sicuramente più difficile ed impegnativo del precedente.

Per questo motivo le nostre istruttrici avevano preparato le bimbe ad affrontare la gara con determinazione, ma senza pretese.

Riuscire a portare a termine tutti gli esercizi agli attrezzi (ricordiamo che gli allenamenti sono ripresi a settembre e la preparazione fisica generale è terminata da poco), era già un successo. Ma le atlete di Montelupo si sono dimostrate all'altezza della sfida e hanno raggiunto traguardi davvero inaspettati, fino alla vittoria finale del 4° Trofeo Ceramica.

Le prime "Aspine" a gareggiare sono Valentina De Rosa, Sofia Paoli e Gaia Montelatici per la mini 4 senior individuale e successivamente nel turno successivo le "colleghe" Alessia Gigli, Isabel Fiorilli e Letizia Meini.

E già in questa categoria viene raggiunto un terzo posto da parte di Gaia, con un ottimo quarto posto per Isabel, un sesto per Valentina e un nono per Letizia.

Nella classifica ad attrezzi, nella quale le prime tre vengono premiate con belle ed originali medaglie di ceramica, al primo Isabel a parallele terza Gaia e seconda Valentina, ed a corpo libero terza Alessia e quarta Isabel.

Il tutto continua con ulteriori successi nella classifica delle junior: Mariaelena Distante e Sarah Riccobono, che con un "garone" veramente pulito si aggiudicano rispettivamente il quarto e sesto posto assoluto seguite da Syria Rossi alla 20° posizione, seguita subito dopo da Matilde Lensi al 21° posto, Alice Squarci 24° e Siria Marcori 30°.

La musica cambia un po' con le individualiste senior di mini 3. Asia Piccini, scesa in campo gara grintosa e decisa, arriva ad un passo dal primo posto. Contenta ugualmente di ricevere l'argento in classifica generale, si guadagna anche il secondo posto a parallele. L'amica del cuore Katrina Del Tito, invece, sale al primo posto in classifica a parallele, seconda a trampolino e terza a corpo libero. Aurora Pennabea, che gareggiava con loro, visibilmente in palla dall'emozione, non torna a casa a mani vuote e strappa un secondo posto a trave.

Le piccole della solita categoria nella classifica allieve danno spettacolo. Noemi Nardi è la prima ginnasta Asp a vincere un gara regionale dell'anno, fa una performance precisa e senza imperfezioni e con grande merito soddisfa tutti calcando il primo gradino del podio nella generale, ma anche a trave e corpo libero.

In formissima anche Zineb Roncaglia, che con gran carattere, arriva sesta in generale e seconda a trave e corpo libero. Brave anche Alice Gigli, Carolina Ferrari e la piccola new entry Eva Baggiani, per la quale era tutta una novità. Nella serata di domenica la squadra junior di mini 3 composta da Ludovica Del Duca, Alice Mugnaini, Alice Rossi e Martina Fiorella arriva addirittura seconda.

Anche qui altre medaglie di ceramica che fanno lievitare il medagliere: parallele terza Mugnaini, Rossi seconda e, sempre Alice Rossi prima a trampolino, attrezzo per lei piuttosto nuovo.

La quarta edizione del Trofeo della ceramica si conclude con il secondo gradino del podio, conquistato da Sara Martelli per le junior individuali, che gareggiava con l'amica Anna Piccini.

Questa, con tutti gli altri piazzamenti, concorrono al più grande successo del weekend: la vittoria per tutta l'Asp Montelupo, del Trofeo Céramica, che si ottiene guadagnando il totale più sostanzioso di vittorie e medaglie ricevute, lasciando al secondo posto Tavarnelle ed al terzo Poggetto

È la prima volta che Montelupo se l'aggiudica ed è il caso di aggiungere a pieno merito, poiché davvero i nuovi programmi hanno messo davvero a dura prova le bimbe in questi mesi di allenamento e preparazione.

Complimenti a loro in primis per i frutti raccolto dopo un lungo lavoro, ma anche a tutta la fantastica macchina organizzativa di volontari, staff e istruttrici perché ogni volta ci mettono l'impegno massimo affinché manifestazioni sportive di questa portata filino lisce come l'olio, senza incappare in spiacevoli ritardi o a volte antipatici ma possibili errori.

Molto apprezzata la partecipazione dei membri della giunta comunale di Montelupo e dei presidenti Uisp che, alternandosi nelle premiazioni, hanno dato all'evento risonanza e spessore.

Fonte: Asp Montelupo - Ufficio Stampa

